Свой Банк примет участие в Конгрессе Банка России

Свой Банк примет участие в Финансовом конгрессе Банка России. Мероприятие традиционно состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля. Свой Банк на форуме представит директор департамента управления рисками – член правления Ольга Горюкова.

Финансовый конгресс Банка России – одно из крупнейших событий финансовой сфере. В мероприятии примут участие руководители ведущих кредитных организаций, представители Центрального банка, Министерства финансов, Государственной думы, других органов государственной власти, общественные деятели и эксперты.

Пленарные сессии, посвященные темам влияния внешних ограничений на экономический рост и развития рынка капитала как источника долгосрочных ресурсов для экономики страны, пройдут 3 июля. А в следующие два дня в рамках мероприятия состоится более двадцати дискуссий, которые охватят такие темы, как развитие финансовых технологий, регулирование финансового рынка, защита прав потребителей, инструменты для долгосрочных сбережений, развитие платежной инфраструктуры и другие.

«Финансовый конгресс – одно из самых знаковых мероприятий в банковской отрасли. Участие в событиях такого уровня очень важно, поскольку они предоставляют уникальную возможность из первых уст узнать об инициативах и планах регулятора, обсудить финансовые тренды и обменяться мнениями по актуальным вопросам с коллегами из других банков», – отметила Ольга Горюкова.