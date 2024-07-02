Названы самые необычные вакансии в Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в июне в Иркутской области.

Для любителей природы и активного отдыха будет интересна вакансия эксперта по впечатлениям туристического формата (зарплата от 80 тыс. рублей на руки). Экскурсоводу предстоит организовывать и проводить туры по Байкалу и Хамар Дабану. На вакансию могут претендовать кандидаты с опытом работы гидом и умениями выживать в условиях дикой природы. Работодатель также отмечает, что приветствуется любовь к сибирской культуре и истории.

Вакансия, доступная кандидатам без опыта работы – специалист ароматизации с заработной платой от 60 тыс. рублей на руки. В главные обязанности работника входит установка, настройка и обслуживание оборудования для ароматизации помещений. В качестве преимуществ трудоустройства работодатель отмечает обучение за счет компании и корпоративные мероприятия.

Кроме того, среди жителей Иркутска ищут мастера хвостового хозяйства с зарплатой от 170 тыс. рублей. Специалист будет управлять персоналом и осуществлять техническое обслуживание насосного хозяйства. Работодатель предлагает кандидатам вахтовый метод работы и оплату трансфера работникам.

Еще одна необычная вакансия для иркутян, открытая работодателем, который находится в Калининградской области – врач по паллиативной медицинской помощи (зарплата от 110 тыс. рублей на руки). Важному специалисту предстоит проводить медицинские процедуры для пациентов с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь высшее медицинское образование и быть готовым к переезду в Калининградскую область. Работодатель гарантирует компенсацию переезда, оплату половины стоимости аренды жилья, а также разовую выплату при трудоустройстве в размере 1,5 миллиона рублей.

В список необычных вакансий июня также попали предложения для выбивальщика отливок, специалиста по безопасности критической информационной инфраструктуры, инсталлятора, агента по банкротству и специалиста группы реструктуризации.