Цены на недвижимость не снизятся после отмены льготной ипотеки

Цены на первичном и вторичном рынке выровняются. Слова руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга передают «Известия».

«По мере ее [программы льготной ипотека – прим. ред.] завершения квартиры на первичном рынке, на вторичном сначала выровняются. Потом, если говорить о квартирах одинакового класса и в одинаковых домах, наверное, вторичный рынок станет несколько дороже. Как это было много лет у нас», – сказал он.

В то же время он выразил мнение о том, что снижения цен на недвижимость не произойдет.

Ранее стало известно, что в первом полугодии вторичные квартиры в Иркутске подорожали на 1,6% – до 6 790 687 рублей, квадратный метр прибавил 4,5% – и вырос до 129 154 руб.

Наибольший прирост цены показали Сочи (+16,3%), Краснодар (+12,2%), Махачкала (+11,5%), Улан-Удэ (+11,5%), Набережные Челны (+11,3%), Симферополь (+11%), Грозный (+9,5%), Курск (+9,1%), Саранск (+8,7%) и Курган (+8,4%). Наименьший – Сургут (+0,3%), Тула (+0,6%), Калуга (+1,2%), Вологда (+1,2%), Ленинградская область (+1,3%), Владивосток (+1,4%), Архангельск (+1,7%), Ярославль (+1,9%), Тверь (+2,1%) и Хабаровск (+2,3%).