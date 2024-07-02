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UniCredit обжалует решения ЕЦБ по сокращению присутствия в России

Итальянская финансовая группа UniCredit, владеющая российским банком «ЮниКредит», обратилась в высший суд Европейского союза с запросом о юридическом разъяснении требований Европейского Центробанка (ЕЦБ) относительно сокращения своей деятельности в России, сообщает РБК .

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Банк согласен с необходимостью сокращения своей деятельности в России, однако выражает опасения относительно условий этого сокращения. UniCredit также просит временную приостановку действия решения регулятора до окончания слушаний.

В мае финансовый директор UniCredit Стефано Порро сообщил, что группа намерена полностью нивелировать риски от потери бизнеса в России к концу 2025 года, и отметил, что сжатие бизнеса в России негативно влияет на прибыль группы.

Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел заявил в июне, что банк вряд ли сможет уйти с российского рынка при нынешних условиях. Как пояснил топ-менеджер, UniCredit сократил свою активность, но не желает расставаться с активами за низкую цену.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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