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Российский рынок акций ускорил подъем

Российский рынок усилил восходящую динамику, индекс МосБиржи обновил двухнедельный максимум.

– Валютный фактор усилил позитивное влияние на российский рынок. Если рублю удастся продолжить ослабление и его курс вернется на более низкие экономически обоснованные уровни, это улучшит ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров. В результате оптимистичней будут выглядит более долгосрочные финансовые и дивидендные перспективы многих компаний, особенно на фоне дорожающей нефти, – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.

Эксперты обращают внимание на резкий рост акций Газпрома,  которые лидерами роста среди ликвидных бумаг. Котировки обновили двухнедельный максимум.

– Триггером усиления коррекционного отскока могло выступить пятничное заявление главы концерна о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 г. Хотя это ожидаемое событие, однако на фоне череды негативных новостей, связанных с Газпромом, которые вызвали серьезное снижение его акций, теперь для снятия технической перепроданности, а также в целом из спекулятивных соображений для покупок может быть использован любой более или менее позитивный повод, – поясняют аналитики БКС.

Что касается валютного рынка, более быстрому ослаблению рубля препятствует вероятное сохранение проблем с импортом, вызванных санкциями и геополитикой. Сдерживают спрос на импортные товары и по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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