Прибыль российских компаний выросла на 25%, а доходы упали на 30%

Прибыль российских компаний за 2023 год увеличилась до 38 трлн рублей. При этом доходы предприятий упали на 814 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

До этого, годом ранее, прибыль тоже росла, но не такими высокими темпами (+5,8% по отношению к 2021-му).

Рост прибыли характерен для компаний, которым не требуются значительные капитальные затраты или расходы. К таким сферам относятся, например, строительная отрасль, а также компании, которые предоставляют услуги информации и связи, проводят операции с недвижимым имуществом, обеспечивают общественное питание и гостиничный бизнес.

В целом же рост прибыли отражает успешные показатели российской экономики в 2023-м, сказал доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. По итогам прошлого года ВВП увеличился на 3,6%. Рост российской экономики в первом полугодии 2024-го, как ожидается, окажется в районе 5%, заявил в конце июня президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что в начале этого года компании малого бизнеса в России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Иркутской области количество вакансий осталось на уровне прошлого года.

Лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Иркутская область находится в этом списке на 16-м месте, и на нее приходится 1% от всех вакансий компаний из малого бизнеса, открытых в стране за данный период.