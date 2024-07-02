Юбилейная спартакиада ИНК состоится в Иркутске 6-7 июля

10-я спартакиада Иркутской нефтяной компании (ИНК) состоится в Иркутске 6-7 июля. Мероприятие пройдет на стадионе ИРНИТУ.

В этом году планируется участие 7 команд, всего 260 участников – сотрудников компании. В программе запланированы соревнования по 14 видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, перетягиванию каната, легкоатлетическим и силовым дисциплинам.

Для юбилейной спартакиады готовится концертная шоу-программа с участием артистов. Для болельщиков будет открыт парк спортивных развлечений и фудкорт. Также гостей ждут мастер-классы по стрельбе из лука и фрисби, игра в гигантскую дженгу и городки. Участники смогут принять участие в VR-развлечениях и онлайн-интерактивах.

Спартакиада ИНК проходит с 2013 года. Ежегодно количество участников и команд увеличивается. С 2022 года в спортивном мероприятии принимают участие сборные Иркутского завода полимеров и Усть-Кутского газоперерабатывающего завода.

Компания уделяет особое внимание развитию спорта среди сотрудников. В ИНК созданы команды по 13 видам спорта, есть своя группа чирлидеров. На постоянной основе проходят корпоративные соревнования. В вахтовых поселках предусмотрены места для тренировок, в офисах действуют группы здоровья по основным спортивным направлениям.

Также ИНК активно поддерживает развитие спорта в регионе. С областной федерацией баскетбола заключено соглашение, направленное на поддержку развития региональных детских спортивных школ, проведение турниров, а также формирование современной методологической базы по обучение тренеров и судей. Совместно с федерацией шахмат Иркутской области ИНК ежегодно выступает организатором Межрегионального шахматного турнира, который собирает сильнейших игроков Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии. Турнир с 2022 года является традиционным мероприятием, привлекающим все большее число спортсменов.