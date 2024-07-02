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Неизвестные массово выкопали цветы из городских клумб Иркутска

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Злоумышленники орудовали на улицах Ленина, Чкалова, Байкальском кольце, в сквере Кирова и у танка «Иркутский комсомолец». Об этом рассказали в мэрии Иркутска.

Сильнее всего пострадали клумбы на улице Ленина, 40 и в сквере имени Кирова. С первой из них накануне выкопали порядка 210 целозий метельчатых, со второй – около 30 бегоний.

20 кустов роз похищено с озелененной территории на пересечении улиц Чкалова и Ленина, около 30 петуний – на Байкальском кольце, 10 гвоздик – на бульваре Ветеранов. Кроме того, исчезли два вазона со сквера у танка «Иркутский комсомолец».

– Территория находится под видеонаблюдением, поэтому проверим записи с камер. В ближайшее время будет подсчитана точная сумма ущерба, – отметила директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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