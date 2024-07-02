Иркутяне смогут получить призы от энергетиков

«Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) запустил акцию для жителей Иркутской области – клиентов компании. За использование дистанционных способов обслуживания: подключение электронной квитанции и передачу показаний приборов учета, 24 счастливчика получат призы. На лицевые счета каждому победителю будут зачислены денежные средства в размере 2 тысяч рублей для оплаты энергоресурсов.

Акция называется «Дачный сезон». Для участия необходимо выполнить три условия: подключить получение квитанции на электронную почту, дважды передать показания приборов учета любым удобным дистанционным способом. Это можно сделать на сайте компании, в личном кабинете или его мобильной версии, через чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram, посредством смс-сообщения, через Единый энергетический информационно-справочный центр, Систему Город, ГИС ЖКХ. Завершающее условие для потенциальных участников – это заполнить специальную форму на сайте и нажать кнопку «Участвую».

– Акцию мы намеренно запускаем в летний период, когда многие жители перебираются за город. Хотим еще раз привлечь внимание наших клиентов к цифровым сервисам, ведь пользоваться ими очень просто и удобно. Освоить может совершенно любой человек, как школьник, так и пенсионер. С помощью этих сервисов не надо ездить в офис компании для решения стандартных коммунальных вопросов, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркуткскэнергосбыта» (входит в Эн+).

С помощью математической формулы будут определены 24 победителя. Акция проводится с 1 июля по 10 сентября. После чего будут подведены итоги. До 30 сентября победители получат призы.