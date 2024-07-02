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В Иркутске дан торжественный старт строительства нового ЖК «Автограф»

По традиции, партнёры проекта заложили символический камень в основание будущего жилого комплекса бизнес-класса на улице Майской.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Как отметил на церемонии генеральный директор компании-застройщика ООО СЗ «ЛСК»  Илья Мажирин, это событие – очень важный момент не только для проекта и компании-застройщика, но и в целом для Иркутска.

– Наша компания выводит на рынок города особые и незаурядные проекты, «Автограф» не исключение. Я верю, что вместе с партнёрами мы оставим красивый и заметный след – наш автограф – в истории Иркутска.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Инвестор проекта, генеральный директор АО Темерсо Алексей Гердт рассказал, что на месте будущего  ЖК много лет находилось заброшенное железобетонное здание неизвестного назначения, которое портило облик города.

– Два года назад мы его приобрели и решили преобразить участок, построив здесь красивые дома, которые станут как нашей гордостью, так и наших детей. Думаю, новый жилой комплекс будет очень красивым в плане архитектуры, а учитывая его местоположение на перекрёстке многих дорог, это будет достойный объект, притягивающий внимание и жителей города.

<p>Алексей Гердт. Фото А. Федорова</p>

Алексей Гердт. Фото А. Федорова

По словам разработчиков проекта, жилой комплекс своей архитектурой и необычным дизайном фасадов будет напоминать чернильницу и перо, а благодаря удачной локации здания будут видны из многих точек Иркутска.

– Мы ориентируемся на современные технологии, стиль, уделяем особое внимание благоустройству и деталям в планировке квартир: на первом этаже они будут с террасами, а уже с четвёртого этажа – с красивыми видами на Ангару. Строим так, чтобы создавалась комфортная среда, которая будет актуальна многие годы, –прокомментировала руководитель отдела продаж ЖК «Автограф» Ольга Контимирова.

<p>Ольга Контимирова. Фото А. Федорова</p>

Ольга Контимирова. Фото А. Федорова

Продажи квартир в ЖК «Автограф» уже открыты. Спрос есть. За неполный месяц с момента старта, по информации Ольги Контимировой, уже заключено несколько договоров, участники долевого строительства воспользовались ипотекой от банка ВТБ.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

жкавтограф.рф

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<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Александр Халтурин. Фото А. Федорова</p> <p>Александр Халтурин. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Илья Мажирин. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Алексей Гердт. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Ольга Контимирова. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Александр Старовойтов. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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