В Иркутске дан торжественный старт строительства нового ЖК «Автограф»

По традиции, партнёры проекта заложили символический камень в основание будущего жилого комплекса бизнес-класса на улице Майской.
Как отметил на церемонии генеральный директор компании-застройщика ООО СЗ «ЛСК» Илья Мажирин, это событие – очень важный момент не только для проекта и компании-застройщика, но и в целом для Иркутска.
– Наша компания выводит на рынок города особые и незаурядные проекты, «Автограф» не исключение. Я верю, что вместе с партнёрами мы оставим красивый и заметный след – наш автограф – в истории Иркутска.
Инвестор проекта, генеральный директор АО Темерсо Алексей Гердт рассказал, что на месте будущего ЖК много лет находилось заброшенное железобетонное здание неизвестного назначения, которое портило облик города.
– Два года назад мы его приобрели и решили преобразить участок, построив здесь красивые дома, которые станут как нашей гордостью, так и наших детей. Думаю, новый жилой комплекс будет очень красивым в плане архитектуры, а учитывая его местоположение на перекрёстке многих дорог, это будет достойный объект, притягивающий внимание и жителей города.
По словам разработчиков проекта, жилой комплекс своей архитектурой и необычным дизайном фасадов будет напоминать чернильницу и перо, а благодаря удачной локации здания будут видны из многих точек Иркутска.
– Мы ориентируемся на современные технологии, стиль, уделяем особое внимание благоустройству и деталям в планировке квартир: на первом этаже они будут с террасами, а уже с четвёртого этажа – с красивыми видами на Ангару. Строим так, чтобы создавалась комфортная среда, которая будет актуальна многие годы, –прокомментировала руководитель отдела продаж ЖК «Автограф» Ольга Контимирова.
Продажи квартир в ЖК «Автограф» уже открыты. Спрос есть. За неполный месяц с момента старта, по информации Ольги Контимировой, уже заключено несколько договоров, участники долевого строительства воспользовались ипотекой от банка ВТБ.