В Иркутске дан торжественный старт строительства нового ЖК «Автограф»

По традиции, партнёры проекта заложили символический камень в основание будущего жилого комплекса бизнес-класса на улице Майской.

Фото А. Федорова

Как отметил на церемонии генеральный директор компании-застройщика ООО СЗ «ЛСК» Илья Мажирин, это событие – очень важный момент не только для проекта и компании-застройщика, но и в целом для Иркутска.

– Наша компания выводит на рынок города особые и незаурядные проекты, «Автограф» не исключение. Я верю, что вместе с партнёрами мы оставим красивый и заметный след – наш автограф – в истории Иркутска.

Фото А. Федорова

Инвестор проекта, генеральный директор АО Темерсо Алексей Гердт рассказал, что на месте будущего ЖК много лет находилось заброшенное железобетонное здание неизвестного назначения, которое портило облик города.

– Два года назад мы его приобрели и решили преобразить участок, построив здесь красивые дома, которые станут как нашей гордостью, так и наших детей. Думаю, новый жилой комплекс будет очень красивым в плане архитектуры, а учитывая его местоположение на перекрёстке многих дорог, это будет достойный объект, притягивающий внимание и жителей города.

Алексей Гердт. Фото А. Федорова

По словам разработчиков проекта, жилой комплекс своей архитектурой и необычным дизайном фасадов будет напоминать чернильницу и перо, а благодаря удачной локации здания будут видны из многих точек Иркутска.

– Мы ориентируемся на современные технологии, стиль, уделяем особое внимание благоустройству и деталям в планировке квартир: на первом этаже они будут с террасами, а уже с четвёртого этажа – с красивыми видами на Ангару. Строим так, чтобы создавалась комфортная среда, которая будет актуальна многие годы, –прокомментировала руководитель отдела продаж ЖК «Автограф» Ольга Контимирова.

Ольга Контимирова. Фото А. Федорова

Продажи квартир в ЖК «Автограф» уже открыты. Спрос есть. За неполный месяц с момента старта, по информации Ольги Контимировой, уже заключено несколько договоров, участники долевого строительства воспользовались ипотекой от банка ВТБ.

Фото А. Федорова

жкавтограф.рф

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