«Введение дифференцированного тарифа заметят только 0,1% иркутян», – руководитель Службы по тарифам Приангарья

Подробности введения дифтарифов в Иркутской области рассказали во время прямого эфира руководитель Службы по тарифам Александр Халиулин и начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства жилищной политики и энергетики региона Максим Томишинец.

Потребление электроэнергии в Иркутской области за последние два года увеличивается рекордными темпами. В 2022-м область вышла на второе место по темпам приростам в России. Рост обеспечили: население (+32%), майнеры (+32%) и промышленники (+32%), сообщили во время прямого эфира Александр Халиулин и Максим Томишинец.

В связи с этим выросли затраты на обслуживание и обновление сетей. Для компенсации с 1 июля 2024 года в Иркутской области начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию. Это значит, что стоимость киловатт-часа будет расти при увеличении расхода электроэнергии.

По словам Александра Халиулина, большинство иркутян систему дифференцированного тарифа не заметит: в новые лимиты (от 25 001 кВт·ч в месяц и выше) попадет только 0,1% жителей региона.

«Чтобы достичь показателя в 25 000 кВт·ч в месяц, необходимо ежедневно потреблять 34 кВт·ч мощности. Для дома хватает и 10 000 кВт·ч», – добавил Максим Томишинец.

Стоит отметить, что лимиты в Приангарье серьезно превышают средние показатели по стране – 15 000 кВт·ч.

«Мы не знаем, но, скрывать не буду, федеральные власти хотят норму потребления зарегулировать. В меньшую или большую сторону – пока мы не знаем», – отметил Александр Халиулин.

Напомним, что ФАС РФ в мае предложила ограничить предельную норму потребления электроэнергии населением на уровне 9375 кВт·ч в месяц. Согласно расчетам службы, оптимально установить верхнюю границу первого диапазона потребления электроэнергии из расчета 15 кВт × 625 часов потребления = 9375 кВт·ч в месяц и закрепить эту величину на уровне акта правительства РФ.Регионы же смогут устанавливать первый диапазон потребления на уровне ниже, но не выше этой отметки, предлагают в антимонопольном ведомстве.