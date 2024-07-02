Эн+ трудоустроит 93 выпускников «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» и Иркутского энергетического колледжа

Компания Эн+ трудоустроит на свои предприятия 93 молодых специалиста, успешно окончивших Корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ) «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ», а также Иркутский энергетический колледж по целевому набору. В ближайшее время они будут приняты в штат Байкальской энергетической компании, Евросибэнерго – Гидрогенерация, БЭК-ремонт и других производств, входящих в российский энергохолдинг.

В этом году КУИЦ подготовил 47 молодых энергетика в области эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования, релейной защиты и электроавтоматики электрических станций и подстанций на микропроцессорах и других направлений. Каждый четвертый выпускник закончил обучение с красным дипломом. Студенты ИРНИТУ прослушали более 1000 академических часов лекционных и семинарских занятий, прошли 4-месячную производственную практику.

– На протяжении многих лет Эн+ демонстрирует системный подход к подготовке кадров. Компания активно вкладывается в молодежь, создает необходимые условия для комфортного обучения и проживания, стимулирует талантливых студентов к научной деятельности, активно знакомит с производственной деятельностью. Энергетика является одним из важнейших сфер жизнедеятельности, поэтому там должны работать настоящие профессионалы. Сегодня уровень нашей подготовки в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, – Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ.

С 2008 года в КУИЦ окончили 774 студента. Их обучением занимались более 220 преподавателей, половина из которых специалисты-практики.

Перед вручением дипломов выпускникам, сертификаты о завершении обучения по программе подготовки к ЕГЭ «Успешный абитуриент» получили школьники 11-го класса. 46 будущих абитуриентов в очном и дистанционном формате изучали русский язык, физику и математику. Сертификат дает 7 дополнительных баллов при поступлении в Институт энергетики ИРНИТУ и на факультет энергетики и автоматики БрГУ.

В настоящее время имеется возможность обучения на бюджетной основе. На эти цели в Иркутске выделено более 100 мест, в Братске – 90. Работа приемной комиссии продолжается. Подать документы можно до 25 июля.