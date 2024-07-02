Российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder

Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли LovePlanet, Tabor и Teamo, свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов.

В июне лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet. За прошедший год потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло почти на треть (+30%). Вторую строчку занимает Tabor, который прибавил 21% в сравнении с июнем 2023 года. Замыкает первую тройку сервис знакомств Teamo с ростом в 56%. В топ-5 популярных дейтинг-приложений по объему потраченного трафика также вошли Mamba и Beboo.

При этом наилучшую динамику показал сервис Waplog. В июне 2024 года пользователи потратили в нем в 5 раз больше гигабайт, чем за аналогичный месяц годом ранее. Также значительно прирос портал знакомств Nekto, который прибавил 42%.

В то же время по числу уникальных посетителей рейтинг отличается: лидирует приложение Mamba, спустя год его аудитория выросла еще на 12%. Далее идут Tabor (+25%) и Nekto (+150%).

В основном сервисами онлайн-знакомств пользуются мужчины – они составляют около 62% от всей аудитории. Они же проявляют больше активности в таких приложениях, потребляя 73% всего трафика дейтинг-порталов. Предпочтения пользователей отличаются в зависимости от возраста. Так, аудитория 18-34 года более активна в Tabor, а абоненты 35+ больше пользуются LovePlanet. Молодежь (14-17 лет) чаще знакомится на Nekto.

Аналогичное разделение характерно и для полов – женщины чаще выбирают Tabor, в то время как мужчины – LovePlanet. В числе регионов по объему потребляемого трафика в дейтинг-сервисах лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

Вместе с тем жители восточных регионов страны в этом году стали больше проводить времени на сайтах онлайн-знакомств.

Трафик относительно прошлого года увеличился на 13%. Чаще всего ресурсами пользуются в Приморье, Иркутской области и Забайкалье. Активный рост трафика относительно прошлого года показывают пользователи на Камчатке, Сахалине и в Магадане. Здесь прирост относительно июня 2023 года составил в среднем 28%. Основными посетителями дейтинг-сервисов на Дальнем Востоке являются мужчины от 18 до 24 лет и от 45 до 54 лет.

Ранее Tinder входил в тройку лидеров по числу уникальных пользователей и занимал около четверти всей аудитории рынка онлайн-знакомств в России. Сервис был запущен в 2012 году и тогда же появился в РФ, впоследствии став одним из самых популярных приложений онлайн-дейтинга в мире. В апреле 2022 года сервис ограничил россиянам доступ к платным опциям, а 30 июня 2023 года Tinder полностью прекратил работу в России. Еще один популярный зарубежный сервис знакомств – Badoo – объявил о прекращении своей деятельности на российском рынке еще в марте 2022 года.