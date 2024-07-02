Выдачи ипотеки снизятся на 30-45% до конца года

До 1,3-1,4 млн кредитов. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

«Завершение господдержки-2020 и вероятное изменение «семейной» ипотеки после 1 июля стимулировало многих россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке и поспешить получить льготный кредит до конца июня. Особенный ажиотаж мы почувствовали на прошлой неделе. Резко выросший спрос на популярные госпрограммы привел почти к 50%-ному росту продаж к прошлому году. Но уже во втором полугодии рынок будет «охлаждаться». Помимо завершения универсальной господдержки, на динамику спроса будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся риск-политика ЦБ. Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3-5,4 трлн рублей», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг считает, что до конца года ипотечные выдачи продолжат снижаться. По его мнению, на это повлияют как сворачивание программы льготной ипотеки, так и затяжной период высоких ставок по рыночной ипотеке.

«В этой связи мы прогнозируем общее снижение выдачи на 35-40%, до 1,3-1,4 млн кредитов примерно на 5 трлн рублей в целом за год. Вместе с тем снижение во втором полугодии будет более значительным», – сказал он.

Кроме того, эксперт объяснил, что наличие или отсутствие программ с господдержкой никак не влияет на стоимость рыночной ипотеки, поскольку она напрямую зависит от стоимости фондирования для банков, которое в настоящее время находится на экстремально высоких уровнях.

«Вместе с тем, по мере снижения инфляции и ключевой ставки надеемся на снижение ипотечных ставок уже в следующем году», – добавил Гольдберг.