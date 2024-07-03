«Важен не столько размер ключевой ставки, сколько прогнозируемость»

«Текущая ключевая ставка – 16% – психологически очень тяжела для предпринимателей. Это влияет на спрос, тормозит развитие бизнеса и страны, но совершенно точно не тормозит инфляцию», – уверен основатель одной из крупнейших региональных лизинговых компаний «РАФТ ЛИЗИНГ» Владимир Черкасов.

– Ключ» – 16%? Хорошо. Удержите эти 16%, дайте бизнесу поработать в стабильности. Но всё складывается иначе: сначала – 20%, затем ставка резко снизилась. Компании начали обновляться под низкую ставку – а ее снова стали поднимать. И сегодня многие банки, лизинговые компании – не только региональные, но и крупные, федеральные – поднимают ставку по действующим договорам, пересчитывают. Как в этих обстоятельствах быть предпринимателям? Как прогнозировать свою деятельность? Понятно, что в текущих условиях малый бизнес, который пока может обойтись без обновления парка техники и оборудования, отложит свои приобретения, – подчеркнул Владимир Черкасов.

Тем не менее, несмотря на турбулентные условия в экономике, «РАФТ ЛИЗИНГ» наращивает лизинговый портфель, смело идёт в новые регионы, ставит цель – войти в топ-40 лизинговых компаний России, а также планирует выход на облигационный рынок, рассказала генеральный директор компании Елена Ланцова.

Эксклюзивное интервью с руководителями «РАФТ ЛИЗИНГа» в Газете Дело вы сможете прочитать совсем скоро, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.