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Почему стремительно дорожают акции Газпрома и НОВАТЭКа?

Акции Газпрома (+3,95%) и НОВАТЭКа (+3,43%) во вторник ускорили подъем и обновили месячные вершины. Бумаги компаний оказались в лидерах роста среди ликвидных акций.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, это связано с заявлением главы Газпрома о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту с 2027 г.

– Хотя это ожидаемое событие, однако на фоне череды негативных новостей, связанных с концерном, которые вызвали серьезное снижение его акций, теперь для технической коррекции, а также в целом из спекулятивных соображений для покупок может быть использован любой более или менее позитивный повод, – поясняют аналитики БКС.

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Триггером для усиления восходящей динамики в акциях НОВАТЭКа могла выступить информация о росте экспорта российского СПГ за первое полугодие на 2,7% год к году, до 16,79 млн тонн. Акции НОВАТЭКа активно снижались с сентября прошлого года. Эксперты считают, что столь серьезный дисконт учитывает многие риски и негативные факторы, в том числе долгосрочные.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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