На улицах Иркутска идёт рубка сухих деревьев

Работники муниципального предприятия «Горзеленхоз» убирают сухие деревья с центральных улиц города. Кроме того, проводится санитарная обрезка ветвей зелёных насаждений.

– За пятницу и прошедшие выходные подобные работы были проведены на улицах Марата, Российской, Киевской, Карла Маркса и на бульваре Гагарина. Там было убрано девять аварийных деревьев. Это необходимо для обеспечения безопасности горожан и для создания эстетичного вида центра города, – подчеркнула председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

Специалисты МКУ «Городская среда» провели осмотр зелёных насаждений на улице Российской и соседних с ней улицах. Они выявили 29 аварийных деревьев и ещё 88, которым требуется обрезка. Среди них – яблони, клёны, тополя. Подобные работы продолжатся и на других улицах столицы Прибайкалья, сообщает пресс-служба мэрии.