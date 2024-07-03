Ремонт улиц в Иркутске идет полным ходом: на 7 объектах работы выполнены более чем наполовину

Ремонтные работы на семи улицах Иркутска, проводимые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», выполнены более чем на половину. Всего в этом году планируется отремонтировать 26 объектов, и на данный момент готовность семи из них превышает 50%.

Мэр Руслан Болотов дал поручение подрядчикам увеличить количество рабочих и техники, чтобы ускорить процесс ремонта без ущерба для качества. Некоторые организации уже выполнили больше половины запланированных работ. На некоторых объектах, включая улицы Сеченова, Байкальскую, Чайковского, работы близки к завершению. На указанных улицах уже заасфальтированы тротуары. Сейчас продолжаются работы по укладке нового покрытия на проезжей части, обустройству газонов, высадке деревьев, монтажу опор освещения и регулированию высоты колодцев.

Более половины работ также выполнено на улицах Пролетарская (65%), Академическая (65%), Трудовая (51%) и от Пискунова до 4-й Советской (50%). Здесь проводятся работы по обустройству оснований и элементов ливневой канализации, укладке покрытия пешеходных зон, установке дорожных знаков и консолей.

Пять улиц – Малая Роза, Горького, Володарского, Якоби и Байкальская (от Советской до Тимирязева) находятся в высокой степени готовности (более 40%). На этих объектах проводятся работы по монтажу бордюров, подготовке к укладке нижнего слоя асфальта, отсыпке щебнем, асфальтированию тротуаров и фрезерованию дорожного покрытия.

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить улицы во всех районах Иркутска. Большинство объектов предусматривает проведение комплексных ремонтных работ, включающих обновление проезжей части, тротуаров, газонов, заездных карманов и пешеходных переходов.