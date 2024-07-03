Названы самые популярные направления агротуризма

В разгар летних отпусков аналитики Россельхозбанка изучили спрос на забронированные россиянами туры на платформе Свое За городом. Выяснилось, что каждый третий собирается продегустировать фермерскую продукцию на борту воздушного шара, а каждый четвертый - изучить искусство виноделия на юге России. Третье место занимают этнические туры. По данным исследования, россияне отдают предпочтение коротким поездкам на 1-2 дня.

По данным аналитиков платформы Свое За городом РСХБ, наиболее востребованными в этом сезоне являются гастрономические, винные и этнографические туры, а также поездки на фермы с животными. География летних путешествий складывается в основном из нескольких самых популярных направлений: Московская область, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Калужская, Тульская и Калининградская области.

Экскурсии-дегустации

Для жителей крупных городов самыми желанными местами для летнего агропутешествия стали экскурсии-дегустации, где туристы могут не только познакомиться с фермой и ее укладом, а также продегустировать натуральную местную продукцию. На такие экскурсионные программы приходится 32% бронирований. День, проведенный на ферме, включает в себя: встречу с аграриями, экскурсию и рассказ о хозяйстве, погружение в процессы производства продукции, дегустацию деревенского обеда, приготовленного из полезных и натуральных продуктов. Интересно отметить, что путешественников привлекает живописная часть экскурсии – полет на воздушном шаре, который позволяет насладиться прекрасными пейзажами родной страны.

Искусство виноделия

Лидирующие позиции среди агротуров занимают путешествия на современные винодельни, расположенные на юге России. Согласно полученным данным, в предстоящем летнем сезоне 27% россиян-агропутешественников планируют попробовать себя в роли винодела: туристам предстоит высаживать на полях виноградные лозы, собирать урожай, выдерживать вина и собирать заказы. Помимо этого, гостей ожидают творческие мастер-классы по живописи вином, дегустации вин и закусок, а также организация фотосессий, чтобы посещение винодельни надолго осталось не только в памяти, но и на ярких и красочных фотоснимках.

По данным опроса, проведенного РСХБ, треть россиян давно мечтают посетить одну или несколько российских виноделен. 33% планируют посетить винодельню в обозримом будущем, 22% уже были в винных турах, а остальные не были и пока не планируют. При этом 66% опрошенных признались, что не очень хорошо разбираются в вине, однако хотели бы научиться.

Этнографические путешествия

Третье место по бронированию агротуров приходится на этнографические путешествия. 23% туристов-пользователей платформы Свое За городом этим летом отправятся по экзотическим и загадочным маршрутам Калмыкии и насладятся степными прогулками на верблюдах. Также путешественники посетят главные сакральные места республики: «Золотую обитель Будды Шакьямуни» и «Пагоду семи дней», отправятся в чабанскую стоянку, где проведут день в просторах степи. А уникальной частью путешествия станет наблюдение за вымирающими птицами в их среде обитания. Гости познакомятся с удивительным уголком России, который сочетает в себе буддийскую культуру и нетронутую красоту степей.

Путешествия на фермы с животными

Эксперты платформы Свое За городом также отмечают повышенный спрос на путешествия по экзотическим хозяйствам, в том числе фермам с альпака. Данные направления разработаны специально для туристов, путешествующих с детьми. Оборот в категории семейных туров по России составляет 18%. Туристов привлекают необычные агромаршруты с увлекательной детской программой: экскурсии на фермы с животными, творческие мастерские, посещение исторических, архитектурных и природных достопримечательностей.

«С каждым годом россияне все больше проникаются любовью к сельскому туризму. Такая форма отдыха становится особенно популярной у жителей мегаполисов, жаждущих простора, свежего воздуха и тишины. Мы заметили, что чем крупнее город, тем быстрее растёт спрос на агротуризм. По данным платформы Свое За городом, в 2024 году спрос россиян на туры в сельскую местность вырос на 40%, а количество туров увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И это закономерно, ведь сельским территориям России действительно есть, чем удивить путешественника», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу Свое За городом, цель которой – помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения – от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы – с легкостью забронировать и оплатить путешествие.