Четыре гидроэлектростанции Эн+ получили сертификаты возобновляемых источников энергии

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ получил свидетельства о квалификации четырех гидроэлектростанций холдинга как объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Соответствующие документы выдала Ассоциация «НП Совет рынка», отвечающая за работу оптового энергорынка России и отечественной системы сертификации «зеленой» электроэнергии.

Критериями для аттестации генерирующего объекта является его текущая эксплуатация, присоединение к электросетям и наличие отдельных групп точек поставок на оптовом энергорынке, оснащение прибора учета для измерения объема произведенной электроэнергии и используемого топлива.

Квалификация ГЭС необходима для выпуска атрибутов генерации, подтверждающих низкий углеродный след производимой электроэнергии – и их последующей продажи компаниям и физическим лицам, заинтересованным в сокращении своего воздействия на окружающую среду.

«Холдинг Эн+ уже на протяжении нескольких лет работает с «зелеными» сертификатами, расширяя использование этого механизма в России. Так, компания занимала ведущие позиции на рынке международных сертификатов I-REC. Сегодня, когда в России есть национальная система сертификации и учета сертификации электроэнергии, мы сосредоточимся на ее развитии, так как помимо подтверждения низкого углеродного следа ГЭС, она станет инструментом для достижения целей декарбонизации российских компаний», – генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.