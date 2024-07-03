«Прогнозируем рост турпотока в Иркутскую область до 3,6 млн человек в год»

По итогам национально-туристического рейтинга 2023 года Иркутская область вошла в «золотую» группу лидеров по туристической привлекательности среди регионов России. Об этом было заявлено на пленарной сессии «Туризм в регионах Сибирского федерального округа» на Международной выставке «Россия».

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что в регионе сегодня представлены разнообразные виды туризма, при этом главной точкой притяжения для путешественников является Байкал. На сессии он рассказал о целях и основных направлениях работы.

– Прогнозируем рост потока туристов в регион до 3,6 миллиона человек уже к 2036 году. Такое развитие туристической сферы возможно, если использовать комплексный подход, в который мы включили несколько направлений. По каждому из них мы активно работаем совместно с федеральными министерствами, государственными корпорациями, сенаторами и депутатами Госдумы, частными партнерами и инвесторами, – отметил Игорь Кобзев.

1. Совершенствование действующего законодательства

По мнению главы региона, надо создать оптимальные условия для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

2. Модернизация инфраструктуры и развитие туристических объектов

Так, в Приангарье сформированы паспорта комплексного развития пяти приоритетных туристских территорий, в которые включены мероприятия по созданию обеспечивающей инфраструктуры. Так, в региональном бюджете предусмотрели более 12 млрд рублей на реконструкцию и освещение дорог, ведущих на Байкал, а также в основных туристических центрах.

Пристальное внимание уделяется созданию инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Байкальске, в которой уже зарегистрировано 23 резидента с планируемым объемом частных инвестиций более 22 млрд рублей. «Ворота Байкала» – одна из двух локаций большого туристического проекта «Волшебный Байкал», который вошел в обновленный нацпроект «Туризм и гостеприимство». Вторая локация – «Байкальская слобода» неподалеку от поселка Тальцы, в ходе реализации этого проекта планируется создать 5 400 комфортабельных номеров и современные пространства для отдыха.

– Под руководством советника Президента Игоря Левитина сейчас прорабатываем подходы к решению проблемных вопросов инфраструктуры Байкала. Это и причальная инфраструктура, и реконструкция аэропорта Иркутска. Также завершается строительство двух современных катамаранов вместимостью до 200 человек, проектируются два больших круизных судна. Ведь наша задача – связать уникальными водными маршрутами самые красивые места на Байкале со стороны Иркутской области и Республики Бурятии, – подчеркнул глава региона.

3. Развитие туристической сферы и предоставление региональных мер поддержки для туристической отрасли

– Это целый перечень налоговых преференций, а также предоставление земельных участков без торгов и льготных займов. Так, осенью в Иркутске в возрожденном объекте культурного наследия откроется гранд-отель категории 5 звезд, возведенный в рамках программы выдачи льготных кредитов на строительство крупных отелей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

4. Формирование новых туристических продуктов

С этого года начала действовать региональная государственная программа «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2030 года, в рамках реализации которой планируется создать большое количество всесезонных туров, разработать национальный туристический маршрут. В сентябре на туристическом портале региона появится интерактивная карта, отражающая туристические локации каждого муниципалитета.

5. Подготовка кадров

– Успех любого дела зависит от людей. Развитие туристической отрасли необходимо поддерживать квалифицированными кадрами, которые обеспечат достойный уровень сервиса. Мы примем самое активное участие в реализации федерального проекта «Кадры для туризма». Этой работе мы и сейчас уделяем большое внимание, – сообщил губернатор.

Напомним, что по итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов.