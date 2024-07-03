На пароме в Листвянке образуются большие очереди

Паром ограничил количество перевозимых пассажиров до 20.

«Вижу вашу обеспокоенность ситуацией, которая складывается в Листвянке из-за работы парома в Порт Байкал, – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. – Ранее ограничений по количеству перевозимых пассажиров не было. Причиной этого стало предостережение прокуратуры: ведомство просит соблюдать требования технических документов, согласно которым паром должен перевозить не более 20 человек. За нарушение собственнику парома грозит штраф».

Паром из Листвянки используют, чтобы добраться до Кругобайкальской железной дороги. В 2023 году пассажиропоток на КБЖД вырос на 39% – до 415 тыс. человек, обслуживает маршрут только одно судно – «Байкальские воды».

«Когда выписали пассажирское свидетельство на этот паром, сделали [максимальную вместимость – прим. ред.] 20 человек. На тот момент 20 человек было актуально. Сейчас же мы просим об увеличении – уже в третий раз», – говорит Денис Романов, начальник Порта Байкал.

Пока на месте работает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Ольга Золоторева. После недели мониторинга администрация обсудит варианты решения проблемы.

По сообщениям туристов, заторами воспользовались частные лица, за переправу через залив они просят 350 рублей за человека. Пассажиры парома же платят за билет 90 рублей.

Аналогичная проблема с очередями регулярно возникает на пароме на остров Ольхон. В июле, в пик туристического сезона, там образуются километровые очереди. Чтобы частично решить проблему, власти планировали ввести электронную очередь, но она так и не была введена.

По итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов. К 2036 году регион планирует увеличить турпоток до 3,6 миллионов человек.