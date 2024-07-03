«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе от Сбера

Теперь пользователи «Яндекс.Пэй» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR» и получать кешбэк 2% баллами «Плюса», расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышенный кешбэк за покупки в выбранных категориях.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в приложение «Яндекс.Пэй» в своём смартфоне и открыть оплату по QR или отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Яндекс.Пэй» среди предложенных методов оплаты.

«Сбер начал развивать оплату по QR ещё до того, как международные платёжные системы ушли из России. После того как привычные платёжные инструменты перестали быть доступными для клиента, развитие платежей по QR-кодам, с помощью NFC и по биометрии приобрело особое значение. Мы всегда стремимся создать максимально удобный клиентский опыт, поэтому создали мульти-QR — решение, позволяющее объединить QR-коды разных банков, а также Системы быстрых платежей от НСПК. Вместе с "Яндекс.Пэй" пул партнёров, подключённых к QR-платформе Сбера, расширился до 15 банков», — Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«"Яндекс.Пэй" продолжает подключать новых партнёров и развивать доступные клиентам способы оплаты. Мы видим, что оплата по QR-кодам практически так же востребована у пользователей нашего приложения, как и платежи по NFC, и делаем такие операции выгодными для них. При оплате по любому QR-коду в магазинах, кафе и других сервисах пользователям "Яндекс.Пэй" будет начисляться кешбэк 2% баллами "Плюса", а также повышенный кешбэк в тех категориях, которые они выберут для себя в приложении», — Евгений Южаков, руководитель «Яндекс.Пэй».

QR-платформа входит в семейство SberPay, которое Сбер развивает с 2019 года. Это удобный сервис, который помогает клиенту платить быстро, бесшовно и сохранять все привилегии своего банка — бонусы и кешбэки.

С начала 2024 года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков — партнёров Сбера выросли в два раза. Подключённые к платформе партнёры фиксируют увеличение числа клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR Сбера, на 80%.