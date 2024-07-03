Яндекс Бизнес: как привести клиентов из сети. 5 вопросов о работе сервиса

По статистике, более 80% пользователей совершают покупки омниканально. «Поэтому если у вас есть офлайн-магазин, ресторан, ателье, парикмахерская или любая другая организация с офисом в городе, и вы думаете, что вам незачем продвигать свои товары или услуги в интернете, то это ошибочное мнение», – говорит Неля Демидович, директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт. Вместе с экспертом будем разбираться в тонкостях современной интернет-рекламы. В этом выпуске расскажем, как устроен и кому подойдет сервис Яндекс Бизнес.

Вопрос №1. Как продвигаться в сети небольшим фирмам и организациям?

Первое, что приходит на ум, – это, конечно же, разработка сайта или интернет-магазина. Какие страхи за собой влекут такие мысли? «Сайт – это дорого и долго. Я в этом ничего не понимаю». И все это – часто правда. Однако есть и хорошая новость: не каждому бизнесу для продвижения в интернете нужен сайт.

Неля: «Сегодня есть несколько сервисов, которые позволяют получать клиентов из онлайна и приводить их в офлайн. Один из них с каждым днем набирает все большую популярность – это Яндекс Бизнес. Этот сервис позволяет завести карточку вашей организации в справочнике на Яндекс Картах и подключить рекламное продвижение с целью привлечения пользователей».

Вопрос №2. Почему именно Яндекс Бизнес?

Как говорит Неля, специалистам Адикт Маркетинг приходится часто сталкиваться с возражениями от предпринимателей и маркетологов: «В Сибири никто не пользуется Яндекс Картами, все используют 2ГИС». Но, если лет пять назад это утверждение было, может быть, и актуально, то сегодня все обстоит иначе – по одной простой причине.

Неля: «Яндекс сегодня – это целая экосистема: Яндекс Лавка, Яндекс Такси, Яндекс Навигатор, Яндекс Плюс с подпиской на музыку и кино, предустановленные браузеры Яндекс на почти всех новых телефонах и многое другое, что в результате завязывается на аккаунте конкретного пользователя и делает для него этот сервис все более удобным. Многие организации сами мотивируют посетителей использовать Яндекс Карты тем, что предоставляют различные промокоды и скидки за отзыв об их организации. И это, кстати, еще одна механика продвижения, с которой можно и нужно работать офлайн-компаниям».

Вопрос №3. Как работает сервис?

Все достаточно просто – уж точно проще, чем разработка полноценного сайта с нуля. Для начала нужно завести карточку организации на Яндекс Картах. При заполнении эксперты Адикт Маркетинг рекомендуют указать как можно больше информации о своей компании. Помимо названия, адреса и телефона обязательно нужно заполнить анкету, добавить мессенджеры и социальные сети, если таковые имеются, товары или услуги с описанием и стоимостью, видео, фото входа, вывески, интерьера и экстерьера.

Неля: «Публикуйте новости, акции вашей компании, укажите условия доставки, если готовы ее предоставить, отвечайте на отзывы пользователей о вашей организации. Представьте, что Яндекс Бизнес – это некая социальная сеть для организаций. Ее профиль нужно всегда поддерживать в актуальном состоянии, чтобы пользователи могли написать, позвонить, найти вашу компанию. Если карточка заполнена хорошо, она получит синюю метку, подтверждающую полноту и актуальность информации об организации. Создать карточку можно самостоятельно или поручить это агентству за символическую сумму.

В процессе ведения рекламы в Яндекс Бизнес в рекламном кабинете собирается статистика по тому, сколько звонков было совершено по вашему номеру, сколько раз люди перешли в мессенджер, сколько раз построили маршрут до вашей организации офлайн. Также в карточке можно указать уникальное акционное предложение или промокод, по которому далее отслеживать количество клиентов, которые будут его использовать».

Вопрос №4. Что это дает бизнесу?

После того как карточка организации максимально наполнена необходимой для пользователя информацией, необходимо запустить ее продвижение в Яндекс Бизнес. Оно возможно в нескольких форматах: рекламная подписка, приоритетное размещение, брендированное приоритетное размещение, а также брендированное приоритетное размещение с POI.

Неля: «Для небольших организаций с одним филиалом или офисом в городе рекомендуем подключать первый тип продвижения – рекламную подписку. Этот формат позволит показываться на самых верхних позициях в поиске Яндекс Карт в своей нише, выделит вашу организацию на картах зеленой меткой. Кроме этого, выкупая пакет рекламной подписки внутри сервиса, можно создать рекламные объявления, которые будут «догонять» пользователей, заинтересованных в ваших товарах или услугах, по всему интернету: в поиске Яндекса, на других сайтах, в приложениях – и вести их в карточку вашей организации, где они смогут оставить заявку или сразу построить маршрут до вашей организации. Этот тип размещения позволит привлечь сотни и тысячи пользователей из интернета в вашу офлайн-точку, рассказать о вашем предложении, «пробустить» ваши продажи.

Если у вас уже ведется полноценное интернет-продвижение (есть сайт, вы используете контекстную и таргетированную рекламу, делаете рассылки, занимаетесь seo-продвижением), рассмотрите пакет от Яндекс Бизнеса с приоритетным размещением. Это позволит приоретизировать вашу карточку в поиске карт и выделиться среди конкурентов при помощи зеленой метки, но опция с рекламными объявлениями, которые «догоняют» пользователей в сети, будет недоступна. За вами останется только аудитория самих Яндекс Карт.

Неля Демидович. Фото А. Федорова

Если же у вас обширная сеть офлайн-заведений в городе или в России и необходима работа над узнаваемостью бренда, подключите формат брендированного размещения. В таком случае пользователь, который вводит запрос по поиску организации в вашей нише на картах, сразу увидит брендированный пин, который будет отличаться от всех других, включая тех, кто выбирает обычное приоритетное размещение. Такие пины наибольшим образом привлекают внимание пользователя и получают хороший отклик, если пользователь уже ранее контактировал с брендом посредством других каналов.

Можно подключить и брендированное приоритетное размещение с POI (Point of Interest). Это метки в виде логотипа на определенных масштабах в Яндекс Картах без поискового запроса. То есть ваша организация будет показываться любому пользователю, который просто зашел в карты с любым поисковым запросом, независимо от того, относится он к вашей нише или нет. POI помогают увеличить количество целевых клиентов, которые совершают действия в профиле компании в Яндекс Картах».

Вопрос №5. Каковы условия подключения к сервису, сколько это стоит?

Стоимость продвижения в сервисе Яндекс Бизнес для каждой организации – своя. Все зависит от формата рекламы, от того, сколько конкурентов находится рядом с вами, от спроса в вашей нише. Сделать расчет бюджета можно самостоятельно через прогноз стоимости от Яндекс Бизнес или заказать его у агентства: эта услуга будет бесплатной.

Неля: «Первое, на что необходимо обратить внимание, – рекламную подписку можно подключить в трех вариантах бюджета: минимальный, оптимальный и максимальный. Исходя из того, какой бюджет вы выберете, вы получите больше или меньше трафика в карточку организации, а значит – и потенциальных покупателей в свой магазин. Наша личная рекомендация – подключать оптимальный или максимальный пакет продвижения. На минимальном бюджете эффект от продвижения в некоторых высококонкурентных нишах будет весьма сложно ощутить.

Второе – для запуска продвижения нужно оплатить Яндексу пакет на 90, 180 или 360 дней. Наиболее выгодно оплачивать пакет сразу на год (360 дней): на него предоставляется скидка в 25%, что позволяет прилично сэкономить на продвижении. К примеру, если пакет на 90 дней стоит 25 200 рублей, то в месяц вы платите 8 400 руб. Если же вы покупаете пакет на 360 дней, и его стоимость со скидкой составляет 75 600 руб, то в месяц вы заплатите всего 6 300 руб.

Кстати, опция «купить годовой пакет, но оплачивать его ежемесячно», тоже доступна – правда, не в самом сервисе, а через партнеров Яндекса или сертифицированные агентства по Яндекс Геоперфомансу. Наше агентство Адикт – на данный момент единственное в Иркутске, получившее такую сертификацию. В связи с этим мы хотим помочь представителям малого и среднего бизнеса нашего города протестировать данный инструмент с наименьшей финансовой нагрузкой: мы предоставляем возможность оплаты сервиса Яндекс Бизнес раз в месяц. Кроме того, мы часто проводим всевозможные акции в поддержку малому и среднему бизнесу. Например, в подарок всем, кто нас будет читать и решит использовать этот вид привлечения клиентов для своего бизнеса, мы подготовили промокод, по которому можно будет заказать настройку и сопровождение рекламы в Яндекс Бизнес со скидкой 30%. Все, что нужно будет сделать, – это позвонить нам или оставить заявку на нашем сайте, указав промокод БИЗНЕС30”».

Ниши, для которых Яндекс Бизнес – «маст хэв»

Неля Демидович, директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт, считает, что сервис особенно актуален для таких бизнесов, как:

1. Рестораны, кафе, пекарни

2. Бары, караоке, ночные клубы

3. Гостиницы, отели, хостелы

4. Магазины одежды, обуви

5. Ювелирные магазины

6. Сувенирные лавки и магазины подарков

7. Услуги ремонта техники, обуви, одежды, часов

8. Спортзалы

9. Салоны красоты, косметологи, парикмахерские, массажные салоны

10. Стоматологические клиники и другие частные медицинские клиники

11. Автосалоны, автомойки и автосервисы

12. Автошколы

13. Школы дополнительного образования для детей, кружки и частные детские сады

14. Химчистки

15. Магазины стройматериалов, сантехники, товаров для ремонта

16. Мебельные магазины

17. Аптеки

КЕЙСЫ

№1. Стабильный поток клиентов – с нуля

В Адикт Маркетинг обратился офлайн-магазин «Охота и туризм» из Уфы. На старте работ у клиента была практически пустая карточка в Яндекс Картах с нулевой посещаемостью.

Что сделали?

Отредактировали карточку организации.

Максимально заполнили ее всей полезной для пользователя информацией.

Получили синюю метку о том, что данные актуализированы.

Подключили рекламу в Яндекс Бизнес с оптимальным пакетом продвижения.

Через три месяца переподключили на максимальный пакет продвижения.

Во время продвижения актуализировали товары в витрине исходя из спроса на сезонные товары для туризма.

Постоянно актуализировали акцию для пользователей Яндекс Карт.

Выдали рекомендации и помогли в работе с отзывами от пользователей.

Каких результатов достигли?

За октябрь-декабрь 2023 года:

1102 построений маршрута до магазина;

76 кликов по номеру телефона;

23 перехода клиентов в мессенджеры.

Клиент дал обратную связь, что видит отдачу от продвижения: многие люди приходят в магазин, спрашивают про акцию, которую увидели на картах, стало больше звонков (до этого телефон молчал). Предприниматель решил усилить продвижение и подключить максимальный пакет продвижения, так как впереди был сезонный спад спроса на товары.

За январь-март 2024 года:

1505 построений маршрута до магазина;

78 кликов по номеру телефона;

48 переходов клиентов в мессенджеры.

Таким образом, благодаря сервису Яндекс Бизнес клиент, начав с нуля, получил постоянный и стабильный поток клиентов.

№2. Больше заказов – больше выручки

Сеть пиццерий обратилась в Адикт Маркетинг для продвижения офлайн-точек в Иркутске. У клиента уже была карточка в Яндекс Картах, но возможности оценить, сколько заказов оттуда приходило, не было: никто этим не занимался.

Что сделали?

Запустили брендированное приоритетное размещение в Яндекс Бизнес на все офлайн-точки. Расходы составили 40428 рублей в месяц.

При продвижении включили дополнительный функционал – “подменный номер”, который позволяет отслеживать количество звонков с заказами.

Также при размещении материалов в карточку были вшиты utm-метки для отслеживания переходов с карточки и оформления заказов.

Каких результатов достигли?

12 589 заказов с Яндекс Карт за 2023 год (усредненно – 1049 заказов в месяц)

Выручка за год с Яндекс Бизнеса составила 14,8 млн рублей (усредненно – 1,2 млн руб в месяц).

adictmarketing.ru