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Курс рубля к концу года спрогнозировали в Сбере

В фокусе соотношение импорта и экспорта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.

По его оценкам, к концу года рубль будет примерно на уровне майских значений – плюс-минус 5%. В последний весенний месяц курс нацвалюты к доллару находился в пределах 88,4-92 рубля.

Ранее официальный курс доллара ЦБ снизился за три дня на 16 коп., до отметки 87,8 руб./$. В то же время внебиржевой курс американской валюты опустился на 1,8 руб, до 87,25 руб./$. Поддержку рублю оказывает возросшее предложение валюты со стороны экспортеров, которые готовят рубли для уплаты налогов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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