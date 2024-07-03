Курс рубля к концу года спрогнозировали в Сбере

В фокусе соотношение импорта и экспорта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.

По его оценкам, к концу года рубль будет примерно на уровне майских значений – плюс-минус 5%. В последний весенний месяц курс нацвалюты к доллару находился в пределах 88,4-92 рубля.

Ранее официальный курс доллара ЦБ снизился за три дня на 16 коп., до отметки 87,8 руб./$. В то же время внебиржевой курс американской валюты опустился на 1,8 руб, до 87,25 руб./$. Поддержку рублю оказывает возросшее предложение валюты со стороны экспортеров, которые готовят рубли для уплаты налогов.