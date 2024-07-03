Искусственный интеллект поможет сделать график общественного транспорта более оптимальным

Тестовая эксплуатация отечественного ИТ-решения для планирования движения общественного транспорта готовится к старту в Сочи. С помощью видеоаналитики на основе искусственного интеллекта сервис оценивает загрузку остановок и в режиме реального времени передает данные городским властям, которые могут оперативно корректировать графики и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Решение разработал технологический партнер Госкорпорации Ростех – компания NtechLab.

Программное обеспечение на основе алгоритмов от NtechLab подключается к городским камерам видеонаблюдения. В среднем каждые пять минут изображение с камер анализируется искусственным интеллектом на предмет загруженности людьми остановок общественного транспорта.

Вся анализируемая информация предоставляется в реальном времени, в том числе в специальном Телеграм-боте. Также через бот направляются предупреждения о том, что на остановке образовалась толпа. Эти данные позволят городским властям оперативно корректировать графики и маршруты общественного транспорта, чтобы избежать давок и излишнего скопления ожидающих пассажиров.

«Сегодня наше решение очень ждут в регионах, ведь оно позволяет не только грамотно спланировать маршруты общественного транспорта в новых районах, но и проанализировать загруженность действующих направлений. Кроме того, решение поможет побороться с «серыми» маршрутками, которые продолжают выходить на дороги и подвергать опасности пассажиров», – рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.