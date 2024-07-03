Рекордное количество километров автодорог отремонтировали в 2023 году в Иркутской области

В 2023 году в Иркутской области отремонтировали более 500 километров автомобильных дорог. Из них на дорогах регионального значения – более 300 км, на дорогах местного значения – 200 км, сообщил министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

– 2023 год стал рекордным для министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. В регионе отремонтировано максимальное количество километров дорог – более 500. Почти половина – на дорогах местного значения. Специально для муниципалитетов мы запустили проект Транспортный каркас Иркутской области, по которому на ремонт местных дорог выделяют средства из областного бюджета. В прошлом году его размер составил 1,9 миллиарда рублей, - сказал Максим Лобанов.

Общая сумма, направленная на приведение в нормативное состояние автодорог региона, составила 23 млрд рублей, из них 5,4 млрд рублей выделили из федерального бюджета. В рамках различных государственных программ и субсидий на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципальные образования получили 7,6 млрд рублей. Это на миллиард рублей больше, чем в 2022 году.