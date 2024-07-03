Зачем туристическому рынку Иркутска нужны апарт-отели? Что нового расскажут на Х Байкальском саммите РГУД

Эксперты туристической отрасли фиксируют заметный рост спроса на размещение в апарт-отелях, но регионы, по их мнению, отстают в развитии этого тренда. На Байкальском саммите генеральный директор УК VALO Service, председатель экспертного совета РГУД по апарт-отелям и сервисным апартаментам Константин Сторожев расскажет о собственном опыте на рынке апарт-отелей и об актуальности их создания для Иркутской области.

В чём актуальность предстоящего саммита и почему вы в нём участвуете? С какой целью?

– Тема X Байкальского саммита – «Развитие территорий и города будущего» – очень актуальна для бизнеса и общественной дискуссии в целом для 2024 года. Она важна и для Иркутской области, которая активно включена в национальный проект «Пять морей и озеро Байкал», нацеленного на развитие внутреннего российского туризма. Для нас саммит – прекрасная возможность рассказать о своём опыте на рынке апарт-отелей, получить обратную связь от представителей отрасли. Для участников саммита мы организуем бизнес-завтрак «Апарт-отель 2024: кейсы лидеров», где с удовольствием поделимся своими наработками.

Что, на ваш взгляд, главное в программе юбилейного саммита РГУД? Что вам интереснее всего? Что является интригой?

– Мы ожидаем интересную дискуссию и качественный обмен опытом на пленарной сессии по ключевой теме саммита и на сессии «Механизмы трансформации территорий. Возможности для бизнеса».

Хороший посыл заложен в сессии второго дня, посвященной лучшим российским практикам девелопмента.

Для любого бизнеса важен качественный социальный результат деятельности – именно эти заявленные события несут в себе важную информацию и опыт для отрасли.

Почему саммит – событие, которое нельзя пропустить? Кому и для чего там надо быть?

– Байкальский саммит – это хорошая возможность собрать в одном месте специалистов рынка и объединить их не только дискуссионно, но и в прикладном смысле: на турах по объектам и мастер-классах по актуальным темам. УК VALO Service – активный участник в деятельности РГУД в сегменте апарт-отелей, мы поддерживаем создаваемые гильдией инициативы. Важно, что РГУД блестяще владеет отраслевыми экспертизами и может действительно управлять мнениями.

По вопросам партнерства и сотрудничества можно обратиться:

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП РГУД, директор по развитию, г. Санкт-Петербург +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Светлана Золотоевская, куратор Байкальского Саммита РГУД г. Иркутск, +7 9025 158 913

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