ИНК поддержала создание архитектурно-этнографического комплекса в Киренске

Иркутская нефтяная компания (ИНК) оказала финансовую поддержку в создании музея под открытым небом «Крестьянская усадьба» в городе Киренске.

Организация музейного комплекса велась с 2019 года. Культурный объект является аналогом архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутском районе.

– Комплекс посвящен истории и культуре северной деревни. На его территории мы собрали подлинные памятники архитектуры, воссоздающие картину жизни крестьянской семьи в прошлом. По завершении начнем организовывать экскурсии, районные и межрайонные мероприятия – фестивали, праздники, форумы, выставки, ярмарки различной тематики и направленности, – отмечает директор музея Елена Еохина.

Одним из первых объектов, установленных на территории, стал амбар конца XIX века из села Красноярово Киренского района. Сегодня музей насчитывает несколько архитектурно-этнографических объектов: дом-избу, завозню и другие. Каждый объект имеет свое внутреннее убранство и утварь, демонстрирующие быт и хозяйственные занятия жителей северной деревни. Помимо архитектурных экспозиций, музей представляет коллекцию орудий крестьянского труда, отражающую эволюцию технологий от конного плуга до первых технических средств.

Масштабным объектом комплекса стала русская изба, которую возводили несколько лет. Здесь размещены выставочный зал, сувенирная лавка с изделиями местных мастеров, а также гончарная мастерская, которую открыли благодаря грантовому конкурсу ИНК «Энергия родной земли».

На данный момент на территории музея завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Торжественное открытие запланировано на осень 2024 года.

Иркутская нефтяная компания на постоянной основе поддерживает территории присутствия, в частности, север Иркутской области. За последние пять лет объем социальных инвестиций достиг 1,5 млрд рублей, большая часть пришлась на Усть-Кутский район. Средства были направлены на поддержку системы здравоохранения, а также на помощь социальным учреждениям. Также в мае 2024 года ИНК подписала соглашение с министерством культуры Иркутской области. Согласно документу, компания поддержит ряд значимых культурных проектов в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском районах.