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Вместо льготной ипотеки — рассрочка. Какие инструменты предложат застройщики?

1 июля 2024 года истек срок действия субсидируемых государством ипотечных программ под 8%. Эксперты ГК «Страна Девелопмент» считают, что даже в отсутствие льготной ипотеки у клиентов будет выбор. Застройщики будут предлагать такие инструменты покупки квартиры, как рассрочка, обмен и скидки.

1. Рассрочка

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– Подойдёт тем, кто планирует закрыть долг за 3-6 месяцев и не хочет переплачивать за проценты, – комментируют в «Страна Девелопмент». – При этом за покупателем, как правило, фиксируются конкретный лот и его стоимость.

2. Обмен

Покупатель выбирает новую квартиру и составляет заявку на оценку старой квартиры и получает предложение по оценочной стоимости. Договоры на продажу старой квартиры и приобретение новой могут быть подписаны буквально в тот же день, а вырученные от продажи деньги можно использовать как взнос по ипотеке или как средство оплаты полной стоимости новой квартиры. 

3. Скидки и акции

У любого застройщика множество акционных предложений. Такие предложения – хороший способ купить жилье по привлекательной цене. Срок действия акций, как правило, ограничен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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