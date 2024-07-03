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Сбросы на Иркутской ГЭС планируют увеличить с 6 июля

Расходы Иркутской ГЭС планируется увеличить на фоне повышения уровня Байкала, сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов Михаила Людвига.

– Енисейское БВУ будет предлагать на период с 6 июля по 2 августа 2024 года установить режим Иркутского гидроузла среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2,8-3 тыс. кубометров в секунду. И сработка (снижение уровня - ИФ) нужна нам, так как мы понимаем, что Байкал уже сегодня 456,51 м, и до 457 м осталось уже 49 см, – отметил Михаил Людвиг.

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Напомним, уровень Байкала регулируется федеральными нормами, он должен варьироваться от 456 до 457 м (тихоокеанская отметка). В настоящее время сбросы Иркутской ГЭС составляют 2,7 тыс. кубометров в секунду.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгения Гоголева, оперативная обстановка в нижнем бьефе Иркутской ГЭС находится на постоянном контроле.

– У нас есть опыт реагирования в очень сложных, можно сказать, экстремальных условиях 2021 года, когда этот год был наиболее водный за последний период, когда Иркутская ГЭС работала в параметрах 3,2 и 3,6 тыс. кубометров в секунду. Тогда были подтоплены часть территорий Иркутска и Иркутского районов, поэтому все силы и средства в постоянной готовности, – отметил Евгений Гоголев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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