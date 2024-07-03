Больше 30 тысяч мальков хариуса выпустила компания Эн+ в Братское водохранилище

Это первое в текущем году мероприятие по воспроизводству биоразнообразия водных ресурсов.

Впереди еще три акции. Почти 12 тысяч сазанов выпустят в этот же водный объект, а для 20 тысяч молоди осетра домом станет река Енисей. Текущий год обещает быть рекордным по зарыблению водоемов за последние пять лет – 62,9 тысячи штук промысловых и краснокнижных пород рыб заселят экосистему рек и водохранилищ Сибири. На эти цели энергохолдинг направит почти 7 млн рублей. Всего же за последние 5 лет объем инвестиций в реализацию программы составил почти 19 миллионов рублей.

Напомним, за пять лет работы программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов компания Востсибуголь выпустила 158 тысяч молоди редких и промысловых видов рыб в водоемы Иркутской области, Республики Тыва, Красноярского и Забайкальского краев. К выпуску подготавливается молодь, которая оптимальна по возрасту и весу для открытых водоемов. Место выпуска также определяется с расчетом на комфортные условия обитания и достаточную кормовую базу. Вектор на ответственное недропользование и максимальное сохранение природных богатств для будущих поколений заложил основатель холдинга Эн+ Олег Дерипаска.

– Сохранение и воспроизводство водных ресурсов являются частью комплексной экологической программы «Востсибугля». Ответственное отношение к природе – основа производственной деятельности компании. Помимо мероприятий по воспроизводству биологических водных ресурсов, до конца осени еще планируем провести лесовосстановительные работы. Уже 180 тыс сосен высадили в июне в Забайкальском крае, – Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь».