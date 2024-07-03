ИркАЗовцы победили в областных экстремальных соревнованиях

Сотрудники шелеховской промплощадки компании РУСАЛ стали чемпионами в спортивной игре «Покорители стихий». В этом году игра была посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Любители активного образа жизни в течение двух дней пытались «укротить» огонь, воду, землю и воздух на берегу реки Олха.

Всего собралось 13 команд из Шелеховского, Иркутского и Ангарского районов. РУСАЛ представляли команды сотрудников Дирекции по электролизному производству Иркутского алюминиевого завода и Молодёжного совета шелеховской промплощадки компании.

Специалисты разных предприятий области, рабочая молодёжь, студенты иркутских вузов состязались на полосе испытаний «Там на неведомых дорожках…». Участники преодолевали болото, забирались на деревья, проходили через реку на плотах, передвигались с этапа на этап по пересечённой местности.

А на спортивной локации хэдис "Дуэль" экстремалы играли в настольный теннис, где вместо шарика использовался специальный резиновый мяч диаметром 18 сантиметров, а вместо ракетки – голова.

В первый день участники проявили таланты не только в спорте, но и в творческом конкурсе «Сказка ложь, да в ней намёк».

Утро следующего дня началось с соревнования рыбаков и приготовления блюд в кулинарном батле «И на весь Олхинский мир, приготовили мы пир», а после конкурсанты сразились в интеллектуальном казино «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь».

Заводчане лучше всех преодолели полосу испытаний. Самой быстрой оказалась команда «ДЭП AL», а спортсмены Молодёжного совета промплощадки РУСАЛа по итогам прохождения экстремальных препятствий стали третьими.

– Непредсказуемая и экстремальная игра, которая надолго оставляет под сильным впечатлением. Прямо с утра поддержать команду приехал Владислав Патин, наш директор электролизного производства. Он дал нам напутствие и прошёл несколько этапов полосы испытаний. Задания трудные, некоторые даже очень. Тут и физическая закалка нужна, и психологическая устойчивость. И, конечно, сплочённость в команде, иначе не справиться, – Сергей Скотин, оператор АППА 5 серии Дирекции по электролизному производству ИркАЗа, капитан команды.