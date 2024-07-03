Свой Банк — в топ-35 медиарейтинга российских банков

Свой Банк второй месяц подряд удерживает позицию в топ-35 медиарейтинга российских банков, составленного компанией «Медиалогия». По итогам мая 2024 года Банк занял 34-е место.

В ежемесячном рейтинге оцениваются все банки, работающие на территории России, на основе МедиаИндекса, отражающего количественное и качественное присутствие в медиаполе. Значение индекса зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщений, характера упоминаний и ряда других факторов. Чем выше показатель, тем заметнее и позитивнее присутствие компании в медиапространстве.

В результате АО «Свой Банк» (финтех-группа IDF Eurasia) отразились высокие рейтинги кредитных и дебетовых продуктов, победа Кредитки 0% от Своего Банка в премии Digital Leaders Award, повышение процентных ставок по всей линейке вкладов и акция с кешбэком, а также участие экспертов компании в профильных мероприятиях и новостная активность Банка. МедиаИндекс Своего Банка в мае составил 1948,0.

Подробную информацию о медиарейтинге российских банков можно найти по ссылке.