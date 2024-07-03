Ремонты школ и детских садов Иркутской области продлятся до 15 августа

Такое распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев. Помимо текущих ремонтов, в ряде учебных учреждений Приангарья по региональным и федеральным программам пройдут капитальные ремонты.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В период летних каникул в учреждениях образования Иркутской области традиционно пройдут текущие и косметические ремонты. Поставил задачу мэрам городов и районов в постоянном режиме контролировать подрядчиков, чтобы завершить все работы к 15 августа – дате окончания приемки школ. Кроме того, на постоянном контроле находятся капитальные ремонты и стройки, которые реализуются по различным региональным и федеральным программам, – сказал Игорь Кобзев.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, что в 2024 году в Иркутской области в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» начаты ремонтные работы 11 образовательных объектов.

В этом году по программе модернизации будут капитально отремонтированы шесть объектов. Это школа №10 города Ангарска (2 здания), Белая средняя школа Усольского района, школы №17 и 24 поселка Юрты Тайшетского района, Буретская школа Боханского района. Ремонт еще пяти школ рассчитан на двухгодичный период и закончится в 2025 году.

Министр строительства региона Александр Галкин сообщил, что по государственной программе Иркутской области «Развитие образования» в 2024 году планируется завершить капитальный ремонт 21 объекта. Это три школы (Уянская школа Куйтунского района, школа №1 города Черемхово, школа №15 в Братске) и 18 детских садов (включая Метляевскую НШДС).

Кроме того, в 2024 году планируется завершить строительство восьми объектов образования. Это здание начальной школы №75 города Иркутска, здание начальной школы №53 города Иркутска, школа-сад на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района, школа на 1550 мест на улице Ярославского в Иркутске, детский сад на 110 мест в Черемхово, детский сад на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха города Иркутска, детский сад на 120 мест в Тайшете, детский сад на 140 мест в поселке Октябрьский Чунского района.