Восемь водоемов в Иркутской области признали опасными для купания

В Иркутской области продолжается контроль качества воды в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Подробности о результатах рассказли в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам исследований установлено несоответствие качества воды в следующих муниципальных образованиях:

Иркутский район, д. Новогрудинина, Иркутское водохранилище;

г. Иркутск, п. Горького, р. Иркут;

Иркутский район, с. Смоленщина, озеро;

Усольский район, с. Сосновка, р. Белая в районе турбазы «Песчаная»;

Усольский район, д. Буреть, р. Ангара;

Усольский район, с. Мальта, р. Белая;

Усольский район, п. Новомальтинск, р. Белая;

Ангарский городской округ, водоём «Еловский пруд».

Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения.