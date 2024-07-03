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Восемь водоемов в Иркутской области признали опасными для купания

В Иркутской области продолжается контроль качества воды в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Подробности о результатах рассказли в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам исследований установлено несоответствие качества воды в следующих муниципальных образованиях:

  • Иркутский район, д. Новогрудинина, Иркутское водохранилище;
  • г. Иркутск, п. Горького, р. Иркут;
  • Иркутский район, с. Смоленщина, озеро;
  • Усольский район, с. Сосновка, р. Белая в районе турбазы «Песчаная»;
  • Усольский район, д. Буреть, р. Ангара;
  • Усольский район,  с. Мальта, р. Белая;
  • Усольский район,  п. Новомальтинск, р. Белая;
  • Ангарский городской округ, водоём «Еловский пруд».

Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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