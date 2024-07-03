Восемь водоемов в Иркутской области признали опасными для купания

В Иркутской области продолжается контроль качества воды в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Подробности о результатах рассказли в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам исследований установлено несоответствие качества воды в следующих муниципальных образованиях:
- Иркутский район, д. Новогрудинина, Иркутское водохранилище;
- г. Иркутск, п. Горького, р. Иркут;
- Иркутский район, с. Смоленщина, озеро;
- Усольский район, с. Сосновка, р. Белая в районе турбазы «Песчаная»;
- Усольский район, д. Буреть, р. Ангара;
- Усольский район, с. Мальта, р. Белая;
- Усольский район, п. Новомальтинск, р. Белая;
- Ангарский городской округ, водоём «Еловский пруд».
Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения.