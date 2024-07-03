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Многофункциональный спортивный объект построят в Иркутске вместо «Пионера»

В Иркутске определили земельный участок, на котором планируется разместить многофункциональный спортобъект. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Участок расположен в непосредственной близости к бывшему стадиону «Пионер» в Октябрьском округе Иркутска.

Ранее группа жителей выступала за сохранение стадиона, однако в связи с тем, что по действующим нормативам подобный объект восстановить было невозможно, собственником «Пионера» – АО «УКС» – был найден инвестор, который обязался возвести на этом месте жилье и три многофункциональные спортивные площадки с беговым кольцом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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