Пенсионерка в Иркутске отдала миллион рублей предоплаты за несуществующий дом

82-летняя иркутянка стала жертвой мошенников при покупке недвижимости. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Просматривая на одном из популярных сайтов объявления о продаже жилых помещений, женщина нашла подходящий ей дом на улице Култукской в Иркутске. Связавшись с продавцом и обговорив условия купли-продажи здания, горожанка по просьбе мужчины перевела на четыре указанных им банковских счета 1,1 млн рублей. После этого торговец перестал выходить на связь, а недвижимость пенсионерка так и не приобрела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования которого полицией установлено, что счета открыты в Новосибирской и Оренбургской областях.

Для защиты прав пожилой женщины прокуратура направила в суды по месту нахождения владельцев счетов четыре исковых заявления о взыскании с них суммы неосновательного обогащения.

Требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме. Исполнение судебных актов контролируют органы прокуратуры.