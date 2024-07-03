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В Иркутской области осуждены члены группировки за незаконную рубку леса на 4 млн рублей

Боханский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых мужчин и одной женщины. Они признаны виновными в незаконной рубке леса, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в 2017–2018 годах бизнесмен, занимавшийся лесозаготовкой, для получения нелегального дохода организовал незаконные рубки леса на территории Боханского района под видом правомерной предпринимательской деятельности. Мужчина привлек своего родственника, а затем еще пятерых жителей района, имеющих навыки в сфере валки, трелевки и заготовки деревьев.

Снабдив соучастников транспортом и бензопилами, предприниматель взял на себя непосредственное руководство и распределение прибыли. Рубки леса производились бригадами, формируемыми из членов группы, в заранее подысканных местах произрастания наиболее ликвидной древесины за пределами арендованных или выкупленных участков леса.

Незаконно заготовленный лесоматериал вывозили для переработки на пилораму, принадлежащую организатору группы, а затем в Иркутск.

Сестра предпринимателя, работавшая в местном лесничестве, информировала соучастников о запланированных рейдах и проверках.

В результате противоправной деятельности лесному фонду причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Суд приговорил семерых участников группы к лишению свободы на сроки от 2 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Организатору и его родственнику также назначены штрафы в размере 1 млн рублей.

Женщине дали 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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