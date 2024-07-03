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Экспорт сладостей вырос в Иркутской области более чем на 20%

В Иркутской области с начала года объем экспорта кондитерских изделий увеличился на 21,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Особой популярностью кондитерские изделия из Иркутской области пользуются в Китае и Монголии. Преобладающей экспортируемой продукцией данного сегмента продовольствия являются кедровый грильяж, торты, сладкие сухарики и вафли.

Увеличить объем вывоза кондитерских изделий удалось в том числе благодаря реализации на территории Иркутской области регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Так, в прошлом году в его рамках предприятия смогли получить субсидии на уплату лизинговых платежей и развитие материально-технической базы для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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