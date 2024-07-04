Председатель совета директоров «Саянскхимпласта» вошел в список Forbes

Forbes составил рейтинг россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2023 год. В него включили 50 предпринимателей, в том числе бизнесмена из Иркутской области, следует из данных на сайте издания.

Председатель совета директоров «Саянскхимпласта» Виктор Круглов занял 30-ю строчку списка. С 1990-х он занимал должность заместитель гендиректора, а затем стал гендиректором химического комплекса в Приангарье. В настоящее время сумма дивидендов бизнесмена оценивается в 13,9 млрд рублей.

По данным Forbes, сегодня «Саянсхимпром» является самым крупным производителем поливинилхлорида в России.

В тройку лидеров рейтинга вошли бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов, занявший первое место, на второй строчке – председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и семья, на третьей – председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко.