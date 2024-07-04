Новости

Байкальский саммит РГУД
Зачем туристическому рынку Иркутска нужны апарт-отели? Что нового расскажут на Х Байкальском саммите РГУД
«Жизнь продолжается, рынок не рухнет»
Юбилейный X Байкальский Саммит РГУД пройдет в Иркутске 17-18 июля
Все материалы сюжета

Председатель совета директоров «Саянскхимпласта» вошел в список Forbes

Forbes составил рейтинг россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2023 год. В него включили 50 предпринимателей, в том числе бизнесмена из Иркутской области, следует из данных на сайте издания.

Председатель совета директоров «Саянскхимпласта» Виктор Круглов занял 30-ю строчку списка. С 1990-х он занимал должность заместитель гендиректора, а затем стал гендиректором химического комплекса в Приангарье. В настоящее время сумма дивидендов бизнесмена оценивается в 13,9 млрд рублей.

По данным Forbes, сегодня «Саянсхимпром» является самым крупным производителем поливинилхлорида в России.

В тройку лидеров рейтинга вошли бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов, занявший первое место, на второй строчке – председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и семья, на третьей – председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Курортный сбор преобразуют в туристический налог. Что ждать отельерам?
На пароме в Листвянке образуются большие очереди
«Прогнозируем рост турпотока в Иркутскую область до 3,6 млн человек в год»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес