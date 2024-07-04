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РСХБ запустил новый сберегательный продукт

С 1 июля 2024 года клиентам-физическим лицам РСХБ стал доступен вклад «Ключевой», который имеет опции пополнения и совершения расходных операций. Разместить денежные средства во вклад можно только в рублях РФ.

По вкладу «Ключевой» применяется переменная процентная ставка, которая зависит и от ключевой ставки Банка России, действующей на начало каждого операционного дня в течение срока размещения вклада. Процентная ставка по вкладу составляет от 13,5% до 14,5% и определяется разностью между значением ключевой ставки Банка России и фиксированным значением, действующим на весь срок вклада. Доходность с учетом капитализации процентов составит 13,89% - 18,03% годовых.

Вклад «Ключевой» можно открыть только на собственное имя. Доходность начисляется на все средства, находящиеся на счету больше суток. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 10 млн рублей. Минимальный остаток на счете — 1,5 млн рублей.

Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

Реклама. Иркутский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк". Россельхозбанк erid:2VfnxxVZGj2

/ Сибирское Информационное Агентство /
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