РСХБ увеличил доходность по накопительным счетам до 18%

С 1 июля 2024 года Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя копилка» — с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 18%.

Акция «Выгодные траты» действует до 31 августа 2024 года включительно. Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Максимальная процентная ставка по накопительным счётам составит 18% в рамках акции «Выгодные траты». У клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой СВОЯ. Процентная надбавка может составить 4% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 6% – от 30 000 до 70 000 рублей; и 7,5% – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции составит 18%.

Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном с айте банка.