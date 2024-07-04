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75% водителей не паркуются на местах для инвалидов

Автомобильный сайт «Дром» узнал, как изменилось за 11 лет отношение автомобилистов к инвалидным парковкам. В 2013 и 2024 годах «Дром» задал один и тот же вопрос: «Вам нужно припарковаться на улице или около магазина, но свободно только место для инвалидов. Вы займете его?». В 2013 году ответили «Нет» 44% опрошенных, 8 885 автолюбителей, а в 2024 – уже 75%, то есть 14 812 человек. 

В 2013 году вторым по популярности был ответ: «Там, где я живу, таких парковочных мест нет» с 24% голосов, а третьим – «Определенно да» с 15% респондентов. В 2024 ситуация иная: на втором месте ответ «Да, если буду уверен, что за это не оштрафуют» с 11% голосов, а «Определенно да» ответили только 6% опрошенных.

Самыми сознательными, ответившими «Нет», оказались в 2013 году водители в Северо-Западном округе, их было 62,8%, а в 2024 – респонденты с Урала, их 78,5%. Уверенно заняли бы место для инвалидов пользователи из Южного Федерального округа: 23% опрошенных в 2013 году и 8% в 2024 году.

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Дискуссия в комментариях была жаркой и в 2013, и в нынешнем году. Очень многие писали, что у магазинов все первые ряды заняты парковками для инвалидов, они пустуют, а значит, изначально выделяются лишние и ненужные места. «10% мест для инвалидов – это, действительно, слишком много. Вы реально думаете, что среди каждых 10 автомобилистов один является инвалидом? Можете понаблюдать за парковками около любых ТЦ: бОльшая часть мест для инвалидов всегда свободна. Зачем, если такого количества инвалидов просто нет?» – возмущается в комментариях к опросу «Дрома» пользователь из Тамбова. «По официальной статистике, 10% населения нашей страны являются инвалидами. Поэтому на парковках магазинов 10% парковочных мест отведены для парковки граждан с ограниченными возможностями. А то, что они почти всегда пустуют – это не ваше дело», – возражает Сергей из Екатеринбурга. «Машина для инвалидов – это не только машина, которой управляет инвалид, но и машина, используемая для перевозки инвалидов. А еще инвалида вы далеко не всегда определите по внешнему виду, ибо проблемы со здоровьем могут быть абсолютно разные. Не стоит думать стереотипно, – пишет Atreid из Владивостока.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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