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Арт-объекты из соломы вновь украсят набережную в центре Иркутска

Их возведут в рамках фестиваля «Энергия+», организатором которого выступает Эн+. Изготовление работ начнется уже сегодня, 4 июля. Эн+ показала, как будут выглядеть будущие фигуры.

Недавно компания Эн+ анонсировала фестиваль «Энергия+». В этом году он пройдет под открытым небом, на набережной Ангары. Гостями «Энергии+» станут популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Алексей Чадов, Виктория Исакова, писатели Роберт Гараев и Павел Басинский, режиссер Артемий Драгунский. Состоится творческая встреча с писательницей Татьяной Толстой. Свои двери также откроет книжная ярмарка, организованная в партнерстве с сетью «Читай-город», где будет представлено более 2 000 книг. На все мероприятия вход свободный.

Предвосхитит фестиваль выставка соломенных скульптур. Экспозиции разместят в парковой зоне бульвара Гагарина у памятника Александру III. Годом ранее иркутяне впервые увидели подобный формат и полюбили его. Арт-объекты из соломы посмотрели и оценили десятки тысяч горожан и туристов. Изготовление работ начнется 4 июля. Для этого потребуется 4 тонны соломы, 300 км веревки и 2 млн скоб.

Над произведениями искусства будут трудиться мастера из разных городов России: Омска, Перми, Краснокамска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Екатеринбурга, Свирска и поселка Утулик. Они намерены представить зрителю 10 соломенных композиций. Разработка каждой велась творческими командами при использовании искусственного интеллекта. В вечерние часы фигуры украсит индивидуальная подсветка, что сделает площадку интересной и притягательной даже ночью.

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16 июня 2024

Впервые фестиваль «Энергия+» состоялся в 2022 году и был признан одним из лучших культурных событий в России по версии ежегодной национальной премии «Событие года» – высшей наградой для профессионалов событийной индустрии. В этом году фестиваль состоится в Иркутске 12-14 июля . Событие пройдет на площади у памятника Александру III. Более подробно о программе фестиваля можно узнать на сайте проекта: https://enplusfest.ru/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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