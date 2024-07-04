Концерт «Летняя акустика» пройдет в иркутском КДЦ «Марат»

4 июля в 18:00 в культурно-досуговом центре «Марат» на улице Рабочего Штаба, 19 пройдет концерт «Летняя акустика». Вход свободный.

В программе – выступления артистов сборного вокально-инструментального ансамбля городского творческого клуба «Любимовка». Они исполнят песни разных жанров. Также своим творчеством поделятся такие иркутские коллективы, как дуэт «Город без горизонта», рок-группа «Апрель», фолк-проект «Taiga Trip».

Помимо этого, 4 июля в 17:00 состоится открытие выставки работ участников художественной студии «Буду рисовать!». Посетители смогут осмотреть экспозицию, узнать секреты росписи по дереву и послушать выступление фольклорного ансамбля «Ковчег».