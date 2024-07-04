Дерипаска: «Россия построит экономику мечты через 12 лет»

Референсным экономическим состоянием бизнесмен назвал период с 2005 по 2007 годы.

На Финансовом конгрессе Банка России российский предприниматель Олег Дерипаска заявил том, что Россия сможет построить «экономику мечты» как минимум через 12 лет. Цитату передает ТАСС.

«Да, это будет сложно, да, будет лет 12 тяжелого пути после адаптации, после мира, после всех остальных восстановлений. <...> Но мы опять сможем построить экономику мечты», – сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что «экономика мечты» была в стране в 2005, 2006 и 2007 годах.