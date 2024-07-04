«Нецелевой» кредит АТБ под залог недвижимости стал лучшим по версии Банки.ру

Финансовый маркетплейс Банки.ру оценил актуальные условия по кредитам под залог недвижимости в линейках банков и отобрал наиболее выгодные предложения с точки зрения итоговой переплаты. Первое место занял «Нецелевой» кредит Азиатско-Тихоокеанского банка.

При составлении рейтинга аналитики оценили кредиты на любые цели под залог имеющейся в собственности заемщика недвижимости, размер коэффициента «Кредит/Залог» — 69,9% и выше. Сумма кредитования составляла 2,8 млн рублей сроком на 7 лет. В анализе учитывались прозрачность условий кредитования, подача заявки онлайн, подтверждение дохода выпиской из СФР или справкой 2-НДФЛ, оформление страхования.

При заданных условиях ставка «Нецелевого» кредита Азиатско-Тихоокеанского банка составила 17,69% годовых. При отказе от оформления заёмщиком полиса страхования жизни и здоровья или титульного страхования ставка вырастет на 1,5 процентного пункта. Кредит предоставляется на сумму до 80% от рыночной стоимости залога, но при коэффициенте «Кредит/Залог» более 70% применяется надбавка к ставке в размере 0,3 процентных пункта.

Оставить заявку на «Нецелевой» кредит АТБ под залог недвижимости можно на сайте банка. Максимальная сумма кредита – 15 млн рублей, срок – до 20 лет.

Получить более подробную информацию об условиях можно в чате мобильного приложения АТБ банк, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).