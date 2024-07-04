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BORK и А-Клуб представили первую капсульную коллекцию сейфов

BORK и A-Клуб, закрытое сообщество Альфа-Банка, представили лимитированную капсульную коллекцию сейфов с фирменным дизайном — в черном и красных оттенках. В коллекции: семиуровневый гранд-сейф, интерьерный — классического размера, а ещё компактные модели с биометрическим замком.

Каждый элемент коллекции BORK и А-Клуба — это не просто решение для хранения ценностей, а арт-объект. Строгая геометрия линий и продуманный дизайн позволяют гармонично использовать сейфы в интерьерах разных стилей.

«Коллекция сейфов объединяет концептуальные коды брендов. В ней сочетаются идеи преемственности, фамильного наследия, прогрессивность A-Клуба с совершенным дизайном и надежностью BORK. Сейф — символ сохранения капитала, и мы рады, что воплотили идею создания коллекции сейфов совместно с брендом, который органично сочетает надежность и визуальную эстетику», — отметила Алина Назарова, руководитель А-Клуба.

Каждая модель из коллекции BORK и A-Клуба изготовлена вручную в Италии. Сейфы сделаны из черного каналетто — ценного американского ореха, срез которого обладает уникальным рисунком, как отпечатки пальцев у людей. Корпус сейфов состоит из высокопрочной легированной стали. Внутри — ультрамягкая алькантара с черной уточкой, символом А-Клуба. Ручки и шильды сейфов покрыты 24-каратным золотом. Цифровой замок надежно защищает содержимое изделий: он сенсорный, эстетичный, а его кнопки и грани тоже отделаны золотом.

Арт-объекты из капсульной коллекции можно заказать на сайте BORK. Отдельные экземпляры будут презентованы в Дубае.

А-Клуб — закрытое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvgJVCU

/ Сибирское Информационное Агентство /
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