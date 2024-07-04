Новости

Байкальский саммит РГУД
Зачем туристическому рынку Иркутска нужны апарт-отели? Что нового расскажут на Х Байкальском саммите РГУД
«Жизнь продолжается, рынок не рухнет»
Юбилейный X Байкальский Саммит РГУД пройдет в Иркутске 17-18 июля
Все материалы сюжета

Альфа-Банк повышает ставки по вкладам и накопительному Альфа-Счёту

С 29 июня Альфа-Банк повышает ставку по вкладам в рублях для всех клиентов. Теперь максимальная ставка 18% годовых действует не только по Альфа-Вкладу сроком на 3 года, но также на вклады сроком на 1 год.

– Для клиентов Alfa Only максимальная ставка увеличится до 18,5% годовых, – говорится в сообщении банка.

Кроме этого, с 1 июля будет увеличена ставка по накопительному Альфа-Счету на минимальный остаток для новых клиентов — до 18% годовых.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvjGTmA

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Курортный сбор преобразуют в туристический налог. Что ждать отельерам?
На пароме в Листвянке образуются большие очереди
«Прогнозируем рост турпотока в Иркутскую область до 3,6 млн человек в год»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес