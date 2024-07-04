Альфа-Банк повышает ставки по вкладам и накопительному Альфа-Счёту

С 29 июня Альфа-Банк повышает ставку по вкладам в рублях для всех клиентов. Теперь максимальная ставка 18% годовых действует не только по Альфа-Вкладу сроком на 3 года, но также на вклады сроком на 1 год.

– Для клиентов Alfa Only максимальная ставка увеличится до 18,5% годовых, – говорится в сообщении банка.

Кроме этого, с 1 июля будет увеличена ставка по накопительному Альфа-Счету на минимальный остаток для новых клиентов — до 18% годовых.